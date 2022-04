.

गर्मी से पशुओं को राहत दिला रही चेन्नई के वंडालूर चिड़ियाघर की खास व्यवस्थाएं Published on: 16 minutes ago

Koo_Logo Versions

तमिलनाडु के चेन्नई स्थित वंडालूर चिड़ियाघर के नाम से लोकप्रिय अरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क (Arignar Anna Zoological Park popularly known as Vandalur zoo) में वन्यजन्तुओं को गर्मी से राहत दिलाने के लिए ग्रीष्मकालीन प्रबंधन योजना (summer management plan to help zoo animals stay cool) शुरू किया गया है. इसी कड़ी में यहां सभी पशु-पक्षियों और सरीसृपों के लिए एक अनूठी ग्रीष्मकालीन प्रबंधन योजना (unique summer management plan for animals in Vandalur zoo tamilnadu) बनाई गई है. गैंडा, हाथी, दरियाई घोड़ा, जिराफ और जेबरा जैसे कई शाकाहारी जीवों पर स्प्रिंकलर के सहारे पानी की बौछारें की जाती हैं. हाथियों को दिन में दो बार तालाब में स्नान कराने लाया जा रहा है. सभी एनक्लोजर्स में फूस के शेड बनाए गए हैं, जिससे उन्हें ठंडक महसूस हो. साथ ही गर्मी में पशुओं के खाने में भी खास डाइट का ख्याल रखा गया है. इसी तरह पक्षियों के एनक्लोजर्स में, ऊपर और किनारों पर बंधे बैग को ठंडा रखने के लिए दिन में ठंडे पानी का छिड़काव किया जाता है.