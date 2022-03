.

इंदौर में निकली मशाल रैली, हाई कोर्ट के अधिवक्ता बोले-पीओके और चीन से अपनी जमीन लेकर रहेंगे Published on: 46 minutes ago

इंदौर। शहीद भगत सिंह के बलिदान दिवस पर संस्था संघ मित्र एवं जागृत युवा संगठन द्वारा एक मशाल रैली का आयोजन किया गया. जिसमें इंदौर हाई कोर्ट के अतिरिक्त अधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव सहित बीजेपी के कई नेताओं ने हिस्सा लिया. इस मौके पर राजमोहल्ला चौराहे पर लगी भगत सिंह (Bhagat Singh) की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. हाई कोर्ट के अतिरिक्त अधिवक्ता ने युवाओं को पाक अधिकृत कश्मीर (POK) और चीन (china) ने जो भारत की जमीन हथिया ली है उसको वापस लेने के लिए शपथ दिलवाई. कहा कि जब तब अपनी जमीन नहीं मिलती तब तक देश के नौजवानो को शांति से नहीं बैठना चाहिए. (Torch rally in indore) (sanghmitra and jagrit yuva organisation of indore) (Balidan diwas celebrated in indore)