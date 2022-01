.

Puri Sand Art: मास्क पहनने का सुदर्शन ने दिया संदेश Published on: 27 minutes ago



कोरोना वायरस से बचने के लिए उचित गाइडलाइंस का पालन करने के प्रति जागरुकता (sandart on Covid guidelines) फैलाने के लिए मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक (Sand artist Sudarshan Patnaik) ने सुंदर सैंड आर्ट तैयार किया है, जिसकी काफी प्रशंसा हो रही है. यह सैंड आर्ट ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर (beautiful sandart on Puri beach) बनाया गया है. पद्मश्री से सम्मानित इस सैंड आर्टिस्ट ने सैंड आर्ट के जरिये लोगों से अपील की है कि कोविड दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा मास्क पहनकर सावधानी बरतें. कोविड का नया वेरिएंट ओमीक्रोन (Covid new variant Omicron) देश में तेजी से फैल रहा है. ऐसे में हम मास्क पहनकर, सामाजिक दूरता बनाए रखते हुए स्वयं और अन्यों को संक्रमण से बचा सकते हैं.