.

VIDEO: आग की चपेट में आया किसान का घर, 5 मवेशी जिंदा जले, 50 क्विंटल अनाज स्वाहा Published on: 19 minutes ago

Koo_Logo Versions

जबलपुर। आदिवासी बहुल क्षेत्र चरगवां के दपकिया गांव में रविवार देर रात एक किसान के घर में आग लग गई, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया. घर में रखे 50 क्विंटल गेहूं, मूंग और पांच मवेशी जल गए. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. ग्रामीणों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. शहपुरा और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गांव पहुंच गईं. रास्ता संकरा होने के कारण दमकल के वाहन मौके तक नहीं पहुंच सके. बरगी सीएसपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि किसान के घर में 20 से ज्यादा मवेशी थे, जिनमें से कुछ को ग्रामीणों ने बचा लिया. 5 मवेशी आग की लपटों में जिंदा जल गए. (Fire in farmers house in Jabalpur) (Five cattle burnt in Jabalpur)