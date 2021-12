.

Mehangai Hatao Rally : काले रंग से डर गई कांग्रेस? एंट्री गेट पर हुआ कुछ ऐसा Published on: 13 minutes ago



कांग्रेस भले ही महंगाई के खिलाफ महारैली (congress Mehangai Hatao rally) कर रही है, लेकिन उन्हें भी शायद किसी तरह के विरोध का डर सता रहा है. यही वजह है कि जयपुर में महारैली स्थल विद्याधर नगर स्टेडियम (Congress Rally Vidyadhar Stadium Jaipur) में एंट्री गेट पर ही कार्यकर्ताओं और कांग्रेस समर्थकों के गले से काले रंग का दुपट्टा, मफलर और गमछा उतरवा दिया (Congress Workers Black Clothes Taken Off) गया. महंगाई के खिलाफ महारैली में (Maha Rally Against Inflation) शामिल होने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के अलावा विभिन्न प्रदेशों के कार्यकर्ता और समर्थक जयपुर पहुंचे. जिनके लिए अलग-अलग एंट्री गेट बनाए गए. रैली स्थल पर पहुंचने से पहले कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई. इन व्यवस्थाओं के अलावा एंट्री गेट पर काले रंग के कपड़ों को हटाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई.