संसद में आज: लोकसभा में भाजपा सांसद ने कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाने की मांग की Published on: 1 hours ago

भिंड। लोकसभा का बजट सत्र चल रहा है, सदन की कार्रवाई के दौरान भिंड दतिया लोक सभा क्षेत्र से सांसद संध्या राय ने कृषि क्षेत्र में किसानों को आ रही समस्याओं को लेकर अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस इलाके में कृषि की बेहतरीन सम्भावनाएं हैं. मध्यप्रदेश के अन्य जिलों की तरह भिंड में भी कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है, लेकिन ज्यादा दूरी होने से सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है. ऐसे में जिले में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र की आवश्यकता है, जिसे स्वीकार कर किसानों की आय बढ़ाने में मदद करें. सांसद संध्या राय इससे पहले भी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी भिंड और दतिया जिले में उड़ान योजना के तहत हवाई सुविधाओं से जोड़ने की मांग कर चुकी हैं. (Bhind MP raised issue of farmers in Lok Sabha) (Need for Krishi Vigyan Kendra in Bhind)