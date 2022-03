.

धूम्रपान का विरोध करने पर युवकों ने की दुकानदार की पिटाई, देखें VIDEO Published on: 58 minutes ago

छिंदवाड़ा। विश्व प्रसिद्ध चमत्कारी हनुमान मंदिर से एक मामला सामने आया है. जहां असामाजिक तत्वों ने मंदिर परिसर में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी. मंदिर में हनुमान जी का दर्शन करने के लिये पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के नागपुर से भी भक्त आते हैं. इसी दौरान नागपुर से आए कुछ लोग मंदिर के बाहर दुकान के सामने खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे. इसका दुकानदार युवक ने जब विरोध किया तो बदमाशों ने युवक की सरेआम लाठी-डंडों से पिटाई कर दी. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. (Youth beaten up in Chhindwara temple) (Youths beat shopkeeper for opposing smoking)