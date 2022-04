.

Youth Congress का अनोखा विरोध प्रदर्शन, गधों को च्यवनप्राश खिलाकर दर्ज कराया व्यापमं में गड़बड़ी पर विरोध, CM हाउस भी घेरेंगे

भोपाल। प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर गड़बड़ी की आशंका के बाद से इसपर जमकर राजनीति हो रही है. व्यापमं में गड़बड़ी का अनोखे तरीके से विरोध करते हुए भोपाल में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गधे को च्यवनप्राश खिलाया. सोमवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीसीसी दफ्तर से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफिस तक अर्धनग्न होकर गधों के साथ रैली भी निकाली, हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीसीसी दफ्तर के बाहर ही रोक दिया. इसके बाद ये कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए. युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने मीडिया को बताया कि मध्यप्रदेश में घोड़ों को घास नहीं मिल रहा है, और यहां गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं. नरेंद्र यादव ने चेतावनी दी है कि यदि व्यापमं मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा. (Bhopal protest for VYAPAM) (congress feeding Chyawanprash to donkey in Bhopal) (Bhopal Congress rally with donkey)