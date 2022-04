.

भारी विरोध के बाद प्रशासन ने बदली शराब दुकान की जगह, लोगों ने भजन कीर्तन कर दिया धन्यवाद Published on: 11 minutes ago

विदिशा। नई शराब की दुकान खोलने का प्रदेश भर में चारों तरफ विरोध हो रहा है. पीतलमिल चौराहे के मुक्तानंद सोसायटी के पास शराब दुकान को लेकर पिछले 6 दिनों से महिलाओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था. महिलाओं ने भूख हड़ताल भी की थी. मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने शराब दुकान को वहां से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया है. इस खुशी में रहवासियों ने धरना स्थल पर भजन कीर्तन का आयोजन किया. महिलाओं ने भजन गाते हुए नाच गाना भी किया.बीते शुक्रवार को शराब की दुकान को हटाने के मामले में प्रदर्शनकारी महिलाओं और दूसरी पक्ष की महिलाओं के बीच विवाद हो गया था. प्रदर्शन कर रही महिलाए इस दौरान हाथों में लठ्ठ और मिर्ची पाउडर लेकर दूसरे पक्ष की महिलाओं से भिड़ गईं थीं और जमकर दोनों ओर से लाठी डंडे चले थे. (Vidisha women protest against liquor shop) (vidisha liquor shop protest) (Vidisha people performed Bhajan on removal of liquor shop)