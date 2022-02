.

इंदौर में बीच सड़क पर हुआ युवतियों में घमासान, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे हैरान Published on: 4 minutes ago

Koo_Logo Versions

इंदौर। एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें बीच सड़क पर कुछ लड़कियां एक दूसरे के साथ मारपीट करती नजर आ रही है. वीडियो इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र के गोपाल मंदिर के पास का 17 फरवरी का बताया जा रहा है. गोपाल मंदिर के पास कुछ युवतियों में विवाद हो गया था. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट शुरू हो गई. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता कि किस तरह से युवतियां एक दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट कर रही हैं. इसको लेकर पुलिस को शिकायत की गई, जिसमें पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच विवाद को सुलझा दिया . (Video of girls beating in Indore) (Video of assault among girls on road in Indore)