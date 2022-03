.

तेज हुई गर्मी, गहराया जल संकट, बूंद-बूंद के लिए तरस रहे पातालकोट के आदिवासी, नाले का पानी पीने को मजबूर Published on: 28 minutes ago

Koo_Logo Versions

छिंदवाड़ा। गर्मी आते ही ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी का संकट गहराने लगा है. पातालकोट के ग्रामीणों इलाकों में मार्च के आखिर में ही पीने का पानी बहुत कम जगह पर मौजूद है. पीने के पानी की मजबूरी की परेशानी दिखाई देने लगी है. ग्रामीणों को हर दिन एक एक घूंट पानी के लिए भी कई किलोमीटर तक पथरीले रास्तों चलना पड़ता है, तब जाकर पानी का इंतजाम हो पाता है. वीडियो में देखें किन मुश्किल हालातों में आदिवासी बरसाती नालों का पानी पीने को मजबूर हैं. (Tribals of Chhindwara Patalkot thirsty) (villagers forced to drink drain water in Patalkot)