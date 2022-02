.

पन्ना। नेशनल हाईवे-39 से लगे ग्राम कैमासन में एक बाघ ने बैल का शिकार किया. बाघ के शिकार करने का वीडियो वहां के राहगीरों ने बना लिया (Tiger captured while hunting bull in Panna). पन्ना टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है, और बाघ अब कोर एरिया छोड़कर रिहायशी बस्तियों की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं. इसी बीच राहगीरों ने टाइगर रिजर्व के बाघ कन्हैया के बैल का शिकार करने का वीडियो बना लिया. इस वीडियो में नजर आ रहा है कि बाघ काफी देर तक अपने शिकार को खाता रहा, लेकिन जैसे ही वीडियो बना रहे लोगों पर बाघ की नजर पड़ी तो वह गुस्से से दहाड़ उठा. (Angry tiger roared on crowd). इसके बाद लोग अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग गए. हालांकि पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर का कहना है कि यह क्षेत्र टाइगर का क्षेत्र है, और टाइगर क्षेत्र की सीमा से लगा हुआ यह गांव है. उनका यह भी कहना है कि बाघ लोगों को अकसर ही वहां नजर आ जाता है.