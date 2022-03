.

उज्जैन में स्काई डायविंग कैंप का आयोजन, आसमान से छलांग लगाने का उठाया लुत्फ

उज्जैन। एमपी टूरिज्म बोर्ड (Madhya Pradesh Tourism Board) ने भोपाल के बाद उज्जैन में स्काई डाइविंग इवेंट (sky diving event in ujjain) का आयोजन किया. जिसमें पहले दिन ही लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला. इवेंट मैनेज कर रहे DSP उमाकांत चौधरी ने कहा कि भोपाल से ज्यादा उज्जैन में रिस्पांस मिल रहा है. इंदौर, नीमच, उज्जैन व अन्य शहरों से एडवेंचर के शौकीन पहुंचे और स्काई डाइविंग का लुफ्त उठाया. एमपी टूरिज्म बोर्ड ने निजी कंपनी के साथ मिलकर यह आयोजन किया है. जो 6 मार्च तक चलेगा. इसे महीने के अंत में दोबारा शुरू किया जाएगा. डाइविंग के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा मौजूद है. स्काई डायविंग का लुफ्त उठाने के बाद लोग बेहद रोमांचित और जोश में नजर आए. (Adventure Sports in ujjain) (sky diving camp starts in ujjain)