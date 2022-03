.

आग का गोला बना सड़क पर चलता ट्रक, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान, देखें VIDEO Published on: 3 minutes ago

Koo_Logo Versions

सतना। मैहर जेल रोड के सामने अचानक सड़क पर चलती ट्रक देखते ही देखते आग का गोला बन गई. आग लगने का कारण अभी तक सामने नहीं आया है. धमाके के बाद उठी आग की लपटें और दूर तक फैले धुएं से लोग दहशत में आ गए. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया. ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है. ट्रक बीच रोड पर छोड़कर चालक भाग गया. (Satna fire broke out in running truck) (Satna truck become fire ball)