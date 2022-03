.

नंदी की मूर्ति पी रही है दूध और पानी! प्रदेश के शिवालयों में देर रात भी उमड़ रही भक्तों की भीड़, आदिवासी अंचल में भी फैली अफवाह Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

बैतूल। पूरे प्रदेश की तरह बैतूल के भी शिव मंदिरों में नंदी द्वारा दूध और पानी पीने की अफवाह फैली हुई है. इसी वजह से यहां रात में भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे, और नंदी को दूध और पानी पिलाया. अभी तक बोड़खी-आमला, जौलखेड़ा, खण्डारा, खेड़ी सांवलीगढ़, मलकापुर, शाहपुर और इंदौर देवास से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं. इंदौर और देवास के शिव मंदिरों में भी अचानक से भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली. पानी पिलाने के लिए जुटी महिलाओं के अनुसार, इंदौर के पंच मूर्ति नगर के शिव मंदिर में नंदी के (Rumors Of Nandi Drink Milk Water In Shiva Temple) पानी पीने का वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो को देखने के बाद महिलाएं दूध और पानी लेकर मंदिर पहुंची. (Nandi is drinking milk and water in Shiva temples)