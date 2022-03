.

एमपी कांग्रेस प्रवक्ता के घर चोरों ने मचाया तांडव, नगदी और बंदूक चोरी करने के बाद घर में लगा दी आग Published on: 53 minutes ago

रीवा। एमपी के कांग्रेस प्रवक्ता अशफाक अहमद का सूना घर पाकर चोरों ने धावा बोल दिया. चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चोरों ने उनके सूने मकान में आग लगा दी, और नगदी सहित 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक लेकर मौके से फरार हो गए. घर में लगी आग की वजह से लाखों का नुकसान हो गया, और जरूरी दस्तावेज भी आग में झुलस गए. सूचना मिलते ही पर मौके में पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. (Theft in MP Congress spokesperson house) (Thieves set fire to Congress leader house in Rewa)