इंदौर। पलासिया थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. टीआई संजय सिंह बैस ने बताया कि मामूली सी बात पर दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया था. आरोपी अपने पिता को नशे की हालत में अपने साथ घर के अंदर ले जा रहा था. इसी दौरान नशे की हालत में उसके पिता ने पड़ोस में रह रहे एक युवक को गाली दी. गाली-गलौज करने पर मृतक से विवाद हो गया. कुछ देर बाद आरोपी हथियार लेकर आए और मृतक और उनके भाइयों पर हमला कर दिया. इसके बाद उसे घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. (young man killed in Indore) (Refusing to abuse young man killed in Indore)