अहमदाबाद/भोपाल। हाटकेश्वर इलाके में AMTS बस स्टेशन के पीछे आई हुए कर्मभूमि सोसायटी के एक घर में घर के मंदिर में दीये के कारण आग लग गई थी. दीये को जलाने के बाद अचानक चूहे ने दीये की ज्योती को खींच लिया और भागने लगा. उसके बाद घर के कपड़े समेत घर में आग लग गई. आग से पूरा घर जल गया. साथ ही 2 लाख रुपये नकद भी जल गए हैं. उसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पानी से आग पर काबू पाया था. (ahmedabad fire broke out because of rat)