.

Rangpanchami 2022: भाजपा नेताओं पर चढ़ा होली का रंग, कैबिनेट मंत्री राहुल सिंह ने ढोलक बजाकर गाने गाए Published on: 37 minutes ago

Koo_Logo Versions

दमोह। दो साल बाद एमपी में रंग पंचमी का त्योहार दोगुने उत्साह के साथ मनाया गया. दमोह में रंग पंचमी के मौके पर भाजपा ने बांदकपुर में होली मिलन समारोह आयोजित किया. जहां कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त मंत्री राहुल सिंह ने ढोलक बजाकर गाने गाए, तो वहीं भाजपा अध्यक्ष ने नगाड़े बजाए. मंदसौर में रंग पंचमी के मौके पर खासा उत्साह देखने को मिला. मंदसौर कलेक्टर ने अपना घर केयर टेकर होम के बच्चों के साथ अपने आवास पर होली खेली. वहीं बाबा पशुपतिनाथ के भक्तों ने जमकर होली खेली. उज्जैन के देवास गेट स्थित मालीपुरा में भी लोगों ने रंग पंचमी का खूब आनंद उठाया. (Rangpanchami 2022 in Damoh) (Damoh BJP leaders sung song in Holi Milan)(Rangpanchami 2022 in Damoh) (Damoh BJP leaders sung song in Holi Milan)