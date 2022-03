.

एसपी के सामने जबलपुर पुलिसकर्मी ने उतारे कपड़े, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे हैरान Published on: 19 minutes ago

जबलपुर। एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक पुलिसकर्मी को एसपी के सामने ही अपने कपड़े उतारने पड़ गए. दरअसल, विधायक कप प्रतियोगिता में बॉडी बिल्डर प्रधान आरक्षक नितेश थापा ने मिस्टर जबलपुर का खिताब जीता. इसके बाद नितेश थापा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के ऑफिस पहुंचे, जहां एसपी ने उन्हें सम्मानित किया. पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने पुलिसकर्मी से सवाल करते हुए पूछा कि उन्होंने यह बॉडी कैसे बनाई है. इस सवाल का जवाब देते हुए नितेश थापा ने एसपी के सामने ही कपड़े उतार दिए, और अलग अलग पोज देकर अपने बॉडी को दिखाया. थापा पांच बार मिस्टर जबलपुर का खिताब जीत चुके हैं. (Jabalpur policeman take off clothes in front of SP) (Jabalpur police undress in SP office) (Police Nitesh Thapa won title Mr Jabalpur)