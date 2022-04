.

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस चौकस, सिटी बस का सफर कर महिलाओं को दी समझाइश

इंदौर। महिला विरुद्ध अपराधों में कमी लाने और महिलाओं को अपराधों से बचने के लिए पुलिस एक्टिव हो गई है. पुलिस की नजर अब उन मनचलों पर है, जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं. इसके लिए सादी वर्दी में पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं, वहीं महिला पुलिस भी सादी वर्दी में तैनात रहेगी. चैत्र नवरात्रि शुरू होते ही महिला थाना पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाते हुए बस में सफर कर रही महिलाओं और युवतियों से चर्चा की. इसके साथ ही इंदौर पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी, और साथ ही हेल्प लाइन नम्बर भी जारी किया है. (Police attentive about women safety in Indor) (women safety in Indore)