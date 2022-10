.

विदिशा। जिले की सिरोंज तहसील के ग्राम चोड़ा खेड़ी में एक गरीब किसान के घर में जन्मे युवक गोलू शर्मा ने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की है. गोलू को भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जोइनिंग लेटर प्रदान करेंगे. इस संबध में गोलू से बात की गई तो उन्होंने ने बताया की उनकी सफलता का सारा श्रेय उनके माता पिता को जाता है. गरीब होने के बाद भी उनके माता पिता ने उसकी पढ़ाई में कभी कमी नहीं रखी. गोलू शर्मा के पिता चोड़ा खेड़ी के गांव के एक छोटे किसान और मजदूर हैं. बेटे की नौकरी लगने की खबर जब परिवार को मिली तो परिवार में खुशी का माहौल छा गया. परिवार ने गांव में मिठाईयां भी बांटी. गोलू ने युवा पीढ़ी को संदेश दिया है कि मेहनत और सफलता से सब कुछ हासिल हो सकता है, वहीं गोलू ने प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है. (Vidisha Boy got government job) (Poor farmer son got government job) (PM will virtually joining in Bhopal)