युवक की आत्महत्या से नाराज परिजनों ने किया हंगामा, श्योपुर में पुलिस ने किया लाठी चार्ज, झूठे मुकदमे में फसाने का आरोप

श्योपुर। जिले की देहात थाना पुलिस पर युवक को झूठे केस में फंसा कर प्रताड़ित करने का आरोप है. पुलिस की प्रताड़ना से परेशान युवक के आत्महत्या से राजस्थान के खतौली कस्बे के लोगों ने बुधवार को मृतक का शव रखकर श्योपुर कोटा- हाईवे जाम कर दिया. सूचना मिलने पर कांग्रेस विधायक बाबू लाल जंडेल भी अपने समर्थकों को लेकर इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो गए. शाम होते- होते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जमकर झड़प हो गई. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने लाठी भांजना शुरू कर दी तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने जमकर पथराव कर दिया. पथराव में 9 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें से 3 पुलिस की बताई जा रही है. पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू लाल जंडेल भी घायल हो गए. जिनका मौके पर मौजूद लोगों ने चारपाई पर लिटा कर प्राथमिक उपचार करवाया है. बताया गया है कि, पिछले दिनों 25 अक्टूबर के आसपास राजस्थान के खतौली कस्बा निवासी धर्मेंद्र पुत्र रघुनाथ पारेता की इको कार में 7 पेटी अवैध शराब होना बताकर श्योपुर की देहात थाना पुलिस ने अवैध शराब का केस दर्ज किया था. गाड़ी अभी भी जब्त की थी और ड्राइवर जेल में बंद है. इसी दौरान बीते मंगलवार को धर्मेंद्र ने जहर खा लिया, मृतक के परिजन श्योपुर के देहात थाना पुलिस पर मृतक को प्रताड़ित किए जाने की वजह से उसके द्वारा आत्महत्या किया जाना बता रहे हैं. इसे लेकर मृतक के परिजनों द्वारा शव को रखकर धरना दिया गया. परिजनों की मांग है कि, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए. मृतक के बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए.(congress mla protest in sheopur) (protest at mp rajasthan border) (lathi charge on police in sheopur) (sheopur news)