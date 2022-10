.

नरसिंहपुर में पुरानी रंजिश में कुछ लोगों ने की युवक की पिटाई, वीडियो वायरल Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

नरसिंहपुर। जिले में एक युवक की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस का कहना है कि मामला नरसिंहपुर के तेंदूखेड़ा थाना अंतर्गत इमलिया गांव का है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते संजय पटेल को गांव के ही देवेंद्र अशोक और पुरुषोत्तम पटेल ने मिलकर बुरी तरह पीटा है. जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. वहीं तेंदूखेड़ा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संजय पटेल की शिकायत पर देवेंद्र पटेल अशोक पटेल और पुरुषोत्तम पटेल पर मारपीट का मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. नरसिंहपुर जिले में पहला मामला नहीं है जब पिटाई का कोई वीडियो वायरल हो रहा है. इसके पहले भी कानून को हाथ में लेने के और मामले भी वायरल हो चुके हैं. narsinghpur fight news, man beaten up in narsinghpur, man beaten up in narsinghpur video viral