मुरैना में गांव में घुसकर जंगली जानवर ने किया बच्चे पर हमलाा, ग्रामीणों में दहशत, सर्चिंग में जुटी वन विभाग की टीम Published on: 37 minutes ago

मुरैना। जिले के चिंनौनी थाना क्षेत्र में आदमखोर जंगली जानवर घुसने की खबर से ग्रामीण दहशत में है.ग्रामीणों ने बतााया कि जानवर ने गांव में घुसकर एक बच्चे पर हमला कर दिया, घायल बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह खबर वन विभाग के आला अधिकारियों के कानों तक पहुंची, फौरन वन अमला सक्रिय हो गया है. जानवर को पकड़ने के लिए फारेस्ट विभाग की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है. ग्रामीणों ने रणथंबोर का बाघ या तेंदुआ होने की आशंका जताई है. हालांकि फारेस्ट विभाग के अधिकारियों ने पुष्टी नही की. मुरैना डीएफओ स्वरूप दीक्षित ने बताया कि, चिंनौनी इलाके में किसी जंगली जानवर के घुसने की खबर मिली है. जानवर के हमले में एक बच्चा घायल होने बताया गया है. हमारी टीम उसकी तलाश कर रही है. यह जानवर कौन सा है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है. जानवर के पंजे या अन्य कोई निशान मिलने के बाद ही उसके बारे में बताया जा सकता है. animal attack in morena, wild animal entering in morena, morena tiger in village, wild animal entering in morena, child injured by animal attack in morena