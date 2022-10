.

गांव में निकला 7 फीट लंबा मगरमच्छ, ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर ड्रम में किया बंद,एक घंटे बाद पहुंची वन विभाग की टीम Published on: 28 minutes ago

मुरैना। जिले में बाढ़ का पानी उतरने के बाद अब चम्बल किनारे बसे गांवों में मगरमच्छों का खतरा बढ़ गया है. पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक अलग-अलग गांवों में मगरमच्छ मिलने की घटनायें सामने आ रही है. ऐसा ही एक मामला कैमरा गांव से सामने आया है. यहां पर बुधवार को 7 फीट लम्बा एक मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने एकजुट होकर उसका रेस्क्यू कर एक ड्रम में बंद कर दिया. ड्रम में बंद मगरमच्छ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बाद में वन विभाग की टीम पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनके सुपुर्द कर दिया. वन विभाग की रेस्क्यू टीम सूचना मिलने के करीब एक घंटे बाद मौके पर पहुंची. इससे ग्रामीण नाराज हो गए. morena news, 7 feet crocodile in morena, forest officer arrived late by one hour in village,villagers angry in morena