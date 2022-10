.

Mandla: राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का तंज, कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया अध्यक्ष Published on: 4 hours ago

Koo_Logo Versions

मंडला। सांसद व केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई टुकड़े हो गये हैं और गांधी परिवार की मजबूरी है कि कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है. कांग्रेस ने सीताराम को भी अध्यक्ष बनाया था, वह भी पार्टी के लिए कुछ नहीं कर पाए. अब देखना होगा कि खड़गे में कितनी ताकत है, वह कांग्रेस को कैसे जिंदा रखते हैं. कांग्रेस को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी वह हम देखेंगे. दरसल केंद्रीय मंत्री फग्गनसिंह कुलस्ते निवास नगर परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए थे उसी दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे पर बयान दिया. (Minister Faggan Singh Kulaste in Mandla) (Faggan Singh Kulaste targets Congress) (Kharge made president to keep Congress alive) (Faggan Singh Kulaste attended Oath ceremony)