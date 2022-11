.

कटनी में पत्थर निकालने को लेकर भिड़े क्रेशर प्लांट के कर्मचारी, जमकर हुई हाथापाई, वीडियो हुआ वायरल Published on: 2 hours ago

कटनी। बरही तहसील के बिछपुरा गांव में पत्थर निकालने को लेकर दो क्रेशर प्लांट के कर्मचारियों के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सामने आया है. जानकारी के मुताबिक सरोज मिनरल्स के प्लांट पर दूसरे क्रेशर प्लांट के लोग पत्थर निकाल रहे थे जिसे सरोज मिनरल के मैनेजर के मना करने पर दूसरी खदान के संचालक ने कई लोगों के साथ मिलकर मारपीट कर दी. पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने मारपीट की है वो बड़े रसूखदार लोग हैं और अवैध रूप से क्रेशर का प्लांट चलाते है. मामले को लेकर बरही थाना प्रभारी ने बाताया की मारपीट की शिकायत मिली है जिस पर मारपीट करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरु कर दी है. (crusher plants in katani) (katani marpit video viral) (fight between workers crusher plants in katani) (mp news)