MP की अजब-गजब सड़क, जबलपुर में बिना ट्रक हटाए बना दी रोड, चारों ओर ठेकेदार की चर्चा Published on: 2 hours ago

जबलपुर। मध्यप्रदेश अजब है गजब है क्योंकि यहां तस्वीरें ही कुछ ऐसी निकल कर सामने आती हैं. जबलपुर में रोड बनाने वाले ठेकेदार और इंजीनियर ने अपनी कमाल की कारीगरी दिखाई. ठेकेदार को सड़क को बनाने की इतनी जल्दबाजी थी सड़क के रास्ते में आने वाले एक ट्रक को हटाया भी नहीं गया और सड़क बना डाली. शहर के आधार ताल थाना इलाके के दीवान आधार सिंह वार्ड में सड़क का निर्माण किया गया. करीब 500 मीटर लंबी सड़क को बनाने में तकरीबन 26 लाख रुपए का खर्च आया. ठेकेदार ने सड़क का निर्माण शुरू किया लेकिन इस दौरान जिस रास्ते से सड़क बनानी थी, उसी रास्ते पर पुलिस द्वारा जब्त किया गया ट्रक खड़ा था, लेकिन ठेकेदार ने ट्रक को हटाना जरूरी नहीं समझा और उस जगह को छोड़ते हुए आगे सड़क बना डाली. अजीबोगरीब तरीके से बनाई गई सड़क की जब चर्चाएं शुरू हुई तो पूरा ठीकरा पुलिस विभाग पर फोड़ा जा रहा है. स्थानीय पार्षद शरद श्रीवास्तव का कहना है क्योंकि यह सड़क महालक्ष्मी मंदिर तक जाती है, लिहाजा नवरात्रि के पहले सड़क का निर्माण शुरू किया गया था. नवरात्रि पर लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसलिए सड़क का निर्माण जल्दबाजी में कराया गया. हालांकि ट्रक को हटाने के लिए पुलिस विभाग से लगातार बातचीत की गई, लेकिन पुलिस ने ट्रक नहीं हटाया, मजबूरी में ट्रक की साइड से ही सड़क का निर्माण कर दिया गया. हालांकि अभी ठेकेदार को सड़क निर्माण का पैसा नहीं दिया गया है. यह शर्त रखी गई है कि जब तक सड़क का निर्माण पूरा नहीं होगा, तब तक ठेकेदार को पैसे नहीं दिए जाएंगे. (jabalpur news) (road built except for truck place) (road made without removing truck in jabalpur) (road built matter blame on police department)