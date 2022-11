.

इंदौर में गोलू बनकर पर्चे बांट रहा था अब्दुल, बजरंग दल ने किया पुलिस के हवाले Published on: 1 hours ago

इंदौर। बजरंग दल द्वारा लगातार लव जिहाद फैलाने वाले लोगों को धरपकड़ की जा रही है. इसी कड़ी में हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम यूवकों द्वारा नाम बदलकर अलग-अलग तरह के पर्चे बांटे जा रहे थे. उन युवकों को पकड़कर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस के हवाले किया है. मामले में पुलिस से मांग की है कि यूवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. नवरात्रि के बाद से इंदौर में बजरंग दल द्वारा लगातार ऐसे मुस्लिम युवकों को निशाना बनाया जा रहा है. जो लगातार हिंदू बहुल क्षेत्रों में घुसकर लव जिहाद सहित अलग-अलग तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं. इसी कड़ी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को यह सूचना मिली कि समाजवाद इंदिरा नगर में कुछ युवक नाम बदलकर मिया सुलेमान शाह अजमेर वाले जो विभिन्न बीमारियों से मुक्ति दिलाते हैं और भी कई मामलों से छुटकारा दिलाते हैं. इस तरह के पर्चे हिंदू बहुल क्षेत्रों की महिलाओं और युवतियों को बांट रहे हैं. इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर जाकर युवकों को पकड़ने का प्रयास किया. इसी दौरान एक युवक बजरंग दल कार्यकर्ताओं की पकड़ में आ गया. जब उससे पूछताछ की तो उसने शुरुआत में अपना नाम गोलू बताया लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना नाम अब्दुल बताया. साथ ही बताया कि उसे सलीम भाई व एक अन्य ने हिंदू क्षेत्रों में इन पर्चो को बांटने के लिए भेजा. (indore news) (muslim man caught by bajrang dal in indore) (indore muslim man distributing pamphlets as hindu) (abdul distributing pamphlets as golu in indore)