.

सरकार पर बढ़ते कर्ज को लेकर बोले वित्त मंत्री, कहा-भगवान की कृपा से सब ठीक हो रहा Published on: 20 minutes ago

Koo_Logo Versions

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आए हुए हैं. इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार पर लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर कहा कि ईश्वर की कृपा से अब सब ठीक हो रहा है. जिस तरीके से कोरोना काल में आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है. जब मीडिया ने उनसे पूछा कि मध्य प्रदेश सरकार पर अब कितना कर्जा है तो उन्होंने बताने से मना कर दिया और कहा कि सब सरकारें लेती हैं, लेकिन स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है. साथ ही कांग्रेस द्वारा बढ़ते कर्ज के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं करती है. बीच में कमलनाथ सरकार भी मध्यप्रदेश में आए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक विकास की कोई ईंट तक नहीं लगा पाये. वहीं जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से पूछा गया कि क्या शराबबंदी को लेकर सरकार उमा भारती के साथ है या नहीं क्योंकि शराब को लेकर सरकार को बड़ा राजस्व मिलता है तो इस सवाल को लेकर वह बचते नजर आए. gwalior political news, finance minister jagdish deora visit gwalior, jagdish deora statement on loan on mp, jagdish deora statement on congress