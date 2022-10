.

MP Dhanvantari Worship: मेडिकल कॉलेजों में धनवंतरी की पूजा पर सियासी बवाल, कांग्रेस बोली-यमराज को भूल गए मंत्री सारंग Published on: 1 hours ago

भोपाल। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में धनतेरस पर धनवंतरी की पूजा की जाए, इस फैसले के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की घोषणा के बाद कांग्रेस ने मंत्री से मांग की है वो धनतेरस के दिन यमराज का पूजन भी कराएं. कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा कि धर्म की अधिक जानकारी के लिए मंत्री विश्वास सारंग को अच्छे ज्ञानी पंडित से भी बात करना चाहिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन यमराज की पूजा की जाती है, तो उसे भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए. (Dhanvantari Worship in MP Medical Colleges) (Congress Bhupendra Gupta Targets Vishwas Sarang) (Yamraj Should Also be worshiped in Collages) (Bhupendra Gupta Congress Media Department)