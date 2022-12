.

अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस विधायक का बयान, विधानसभा में कुछ भी हो, मेरे लिए रामकथा जरूरी Published on: 13 hours ago

दमोह। मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में दमोह विधायक ने हिस्सा नहीं लिया. उन्होंने इसके कारणों का खुलासा भी आज प्रेस वार्ता में किया है. कांग्रेस विधायक अजय टंडन ने विधानसभा में कांग्रेस द्वारा सरकार के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है (congress mla ajay tandon statement). उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा क्यों नहीं लिया. दरअसल 24 दिसंबर से शुरू होने वाली 9 दिवसीय श्री राम कथा की तैयारियों में इस समय विधायक अजय टंडन व्यस्त हैं. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा यह कथा स्थानीय होमगार्ड ग्राउंड में की जाना है. इसी संदर्भ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में विधायक टंडन ने कहा की कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना थी. इसके लिए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने उन्हें फोन करके व मैसेज करके विधान सभा में उपस्थित रहने के लिए कहा था. इसके लिए पार्टी ने व्हिप भी जारी किया था, लेकिन मैंने उनसे क्षमा मांग ली और कहा कि विधानसभा में जो होना है हो जाए, मैं तो इस समय रामकथा की तैयारियों में लगा हूं. मेरे लिए राम कथा राजनीति से अधिक महत्वपूर्ण है (am katha more important than no confidence motion). अजय टंडन ने यह भी कहा कि मेरी विधानसभा तो यही रामकथा है. जब तक यह निर्विघ्न संपन्न नहीं हो जाती मेरे लिए दूसरे काम महत्वपूर्ण नहीं है. रामकथा को राजनीति से जोड़े जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि उनका परिवार शुरू से ही धार्मिक है, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है. विधायक तो मैं अभी बना हूं, लेकिन धर्म से शुरू से ही जुड़ा हुआ हूं.