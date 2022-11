.

छिंदवाड़ा में दो शिक्षकों के बीच घमासान, एक दूसरे पर बरसाए पत्थर video viral Published on: 1 hours ago |

छिन्दवाड़ा। पांढुर्णा शासकीय माध्यमिक नगर पालिका स्कूल के स्कूल शिक्षक के प्रभारी संतोष अतुकर ने वरिष्ठ शिक्षक रविन्द्र गडकरी के साथ खुलेआम मारपीट की. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. शिक्षक के साथ मारपीट के बाद सभी शिक्षकों ने एकजुट होकर एसडीएम को मारपीट करने वाले शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई कर हटाने की मांग की है. दरअसल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि शिक्षक वरिष्ठ शिक्षक को पत्थर से मारते हुए दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति उसका वीडियो बना रहा था उसे भी शिक्षक ने धमकी दी. (chhindwara news) (teacher in charge threw stone at senior) (teachers memorandum to sdm in chhindwara)