पत्नी के गायब होने से दुखी युवक टावर पर चढ़ा, मशक्कत के बाद पुलिस ने नीचे उतारा Published on: 29 minutes ago

भोपाल। राजधानी भोपाल के जिंसी चौराहे के पास शनिवार देर शाम उस वक्त हंगामा मच गया जब लोगों ने एक युवक को मोबाइल टॉवर पर चढ़ा देखा. तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, बाद में पुलिस और नगर निगम की टीम की समझाईश के बाद उतर कर नीचे आया. युवक ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी दो सप्ताह पहले 9 महीने की बेटी को लेकर कहीं चली गई है, जिससे वह बहुत दुखी है. जहांगीराबाद थाने के एसआई दिनेश रघुवंशी ने बताया कि शनिवार शाम लोगों ने धर्मेंद्र अहिरवार को अस्सी फीट ऊंटे टॉवर पर चढ़ा देख पुलिस को सूचना दी. पुलिस और निगम की टीम ने उसे समझा-बुझाकर नीचे उतारा, इसके चलते मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई, और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. धर्मेंद्र ने पुलिस को बताया कि वह मजदूरी करता है, उसने पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई है, लेकिन उसके पास मोबाइल नहीं होने से पुलिस उसका पता नहीं लगा पा रही है इस बात से वह काफी दुखी था.(Bhopal High Voltage Drama) (Man Climbed in Electric tower) (police persuasion it and brought down) (Man Climbed Electric tower in Bhopal)