Bhind Firing Video: दो पक्षों में मारपीट के बीच देसी कट्टे से फायरिंग की कोशिश, देखें वीडियो Published on: 9 hours ago

भिंड। शुक्रवार को दो पक्षों में हुई मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया था. अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं. घटना देहात थाना क्षेत्र के महावीर नगर की है. जानकारी मिलने पर देहात थाना प्रभारी विनोद सिंह कुशवाह मौके पर पहुंचे थे लेकिन उनके मुताबिक फायरिंग की पुष्टि अब तक नही हुई है, उन्होंने वायरल वीडियो की जांच किए जाने की बात कही है. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि झगड़े के बीच एक युवक देसी कट्टा हाथ में लेकर आता और दूसरा युवक उससे कट्टा छुड़ाने लगता है. हालांकि ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की वैधानिकता की पुष्टि नहीं करता है.