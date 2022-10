.

अनूपपुर. जिले के चौरभट्टी में संचालित बालिका छात्रावास से वार्डन का तबादला होने पर छात्रावास में रह रही छात्राएं का रो-रो कर बुरा हाल हो गया. इनमें से कई बच्चियों को समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतहरी में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के बाद सभी को हास्टल भेजा गया. छात्रावास मे रहने वाली छात्राओं ने वर्तमान वार्डन मीरा के बारे में बताया कि हम लोगों का अच्छे से ध्यान रखती हैं और अच्छे से पढ़ाती भी हैं. वही इनकी जगह पर वार्डन लीला राठौर मैडम आ रही, वह सही नहीं है. इसलिए हमें कोई और वार्डन नहीं चाहिए, हमको हमारी पुरानी मैडम को ही रहने दिया जाए. (anuppur hostel girl cried) (girl hostel in anuppur) (warden change of girl hostel in anuppur)