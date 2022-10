.

आज 66 साल का हुआ मध्यप्रदेश, जानें आदिवासियों की जिंदगी में कितना हुआ सुधार

मंडला। जब से मध्यप्रदेश की स्थापना हुई है, तब से प्रदेश के हालात दिन व दिन सुधरते जा रहे हैं. साथ ही प्रदेश की मूल निवासी आदिवासी समाज की जीवनशैली में लगातार सुधार हो रहा है. वर्तमान स्थिति में निरंतर परिवर्तन आ रहा है. आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के शिक्षा केंद्र खोले जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक आदिवासी लोग शिक्षित होकर अपनी स्थिति को सुधार सकें. वर्तमान समय में आदिवासी समाज पर विज्ञान के चमत्कारों का भी प्रभाव पड़ रहा है. अगर हम आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले की बात करें तो जिले में आज भी बहुत ऐसे मझरे टोले हैं. जहां पर सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है आज भी लोगो को पीने का शुद्ध पानी बड़ी बड़ी दूर से लाना पड़ता है. साथ दो वक्त की रोटी के लिए आदिवासी समुदाय के लोगों को मजदूरी करने अन्य जिलों व राज्यों में जाना पड़ता है लेकिन यह सच्चाई है कि जबसे अलग मध्यप्रदेश राज्य बना है तब से आदिवासियों की जिंदगी में बहुत ही बदलाव आया है. आज के प्रदेश सरकार हर गांव को सड़क मार्ग से जोड़ रही है साथ ही जिले के आदिवासी समाज के लोग बड़े बड़े पदों पर आशीन है.(67th foundation day of madhya pradesh) (life of tribals changed in state) (life of tribals changed in state)