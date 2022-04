.

व्यापमं पर हल्ला बोल के दौरान आपस में भिड़े कांग्रेसी, चले लात-घूंसे, विक्रांत भूरिया समेत कई गिरफ्तार Published on: 1 hours ago

इंदौर। मध्यप्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी भर्ती परीक्षाओं में व्यापमं के कथित फर्जीवाड़े के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश भर में लगातार प्रदर्शन कर रही है. इंदौर में भी व्यापमं घोटाले की जांच की मांग को लेकर युवा कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम था. एनएसयूआई के कार्यकर्ता कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे. यहां उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और एक-दूसरे पर लात- घूंसे बरसाने लगे. इस दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ने का प्रयास करने लगे जिन्हें पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया. पुलिस ने युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया सहित कार्यकर्ताओं, समर्थकों को मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. गिरफ्तारी के दौरान मीडिया से चर्चा में विक्रांत भूरिया ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदर्शन के दौरान भाजपा के लोग हमें मारने पीटने लगे. उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापमं की गड़बड़ी में खुद कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सीएम के ओएसडी शामिल हैं, लेकिन सीएम ने अभी तक इसपर कोई कार्रवाई नहीं की है. (NSUI protest aganist unemployment vyapam in mp) (Clash between Congress workers in Indore) (Indore congress worker war during protest)