भोपाल। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद से भोपाल पुलिस अपराधों पर लगाम लगाने के लिए आए दिन नए तरीके अपना रही है. इसी कड़ी में भोपाल क्राइम ब्रांच ने पिछले 3 महीने में जेल से छूटे हुए 200 से ज्यादा अपराधियों को नोटिस जारी कर पेशी पर बुलााया. पुलिस ने थाने में बिठाकर इन अपराधियों को अपराध न करने की सीख दी और अपराधियों से बॉन्ड भी भरवाया. इस बॉन्ड में पुलिस ने अपराधियों से लिखवाया कि आगे से वह कोई भी अपराध नहीं करेंगे. भोपाल पुलिस इन दिनों 'ऑपरेशन पवित्र' चला रही है. जिसमें पुलिस के अधिकारी अपराधियों को सुधर जाने की समझाइश दे रहे हैं. बॉन्ड भरने के बाद बदमाशों ने पुलिस अधिकारियों से वादा किया कि वह भविष्य में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे. (no crime bond between bhopal police and criminals) (Bhopal police got bond filled with criminals)