होली पर्व पर प्रदेश के लोगों ने दो दिन तक शहरभर में सभी लोगों ने खूब होली खेली. आम लोगों की सुरक्षा के लिए सभी शहरों में पुलिस तैनात थी. इसी वजह से प्रदेश में धुलेंडी के दूसरे दिन शनिवार को पुलिसवालों की होली हुई. जहां पुलिस के आला अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली. राजधानी भोपाल में इस दौरान मुख्य कार्यक्रम नेहरू नगर स्थित पुलिस लाइन में हुआ. पुलिस कमिश्नर मकरंद देऊस्कर ने गुलाल लगाकर सभी पुलिस अधिकारियों को होली की शुभकामनाएं दी. बैतूल में भी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक-दूसरे को रंगों से सराबोर किया, और होली की सभी को बधाई दी. वहीं इंदौर के डीआरपी लाइन पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जवानों ने होली खेली. इस दौरान जवानों और अधिकारियों ने जमकर गुलाल एक दूसरे को लगाया. (MP Police Holi celebrated next day of Dhulendi) (MP Police Holi) (bhopal policemen blew gulal with gun)