.

ट्रेन टिकट की कालाबाजारी करने वाला गिरफ्तार,आरपीएफ ने टिकट, लैपटॉप और नगदी जब्त की Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

बैतूल। आमला आरपीएफ पुलिस ने रेल आरक्षण ई टिकिट की कालाबाजारी करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है. शुक्रवार को वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ नागपुर के मार्गदर्शन में निरीक्षक के दौरान पांढूर्ना जिला छिंदवाड़ा में रेड मारी. उपनिरीक्षक शिवराम सिंह ने प्रधान आरक्षक एम.सी.गुर्जर, आरक्षक गुड्डू कुमार के साथ पुलिस थाना पांढुर्णा को पत्र देकर जनपद शिक्षा केंद्र के सामने शास्त्री वार्ड पांढुर्ना में एक दुकान पर रेड की. आरपीएफ ने 28 वर्षीय लक्ष्मीकांत को पर्सनल आईडी से तत्काल रेल आरक्षण ई टिकट बनाकर अवैध व्यापार करने के अपराध में पकड़ा है. उप निरीक्षक शिवराम सिंह ने जपती पंचनामा के तहत जप्त किया. (black marketing of rail tickets in Betul) (Man arrested for black marketing of rail tickets)