बाबा महाकाल का शिवनवरात्रि के पांचवे दिन किस रूप में हुआ श्रृंगार, देखिये Video Published on: 47 minutes ago

उज्जैन। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत 9 दिन पहले होती है. (Mahashivratri celebrated 9 days in Mahakal temple). जिसे शिवनवरात्र के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. पूरे देश में महाशिवरात्रि एक मार्च 2022 को मनाई जाएगी. शुक्रवार को शिव नवरात्रि का पांचवा दिन है (fifth day of Shivnavratra festival in Ujjain). पांचवे दिन शिव का मनमहेश रूप में श्रृंगार किया गया, वहीं शिवनवरात्र के पहले दिन माता पार्वती और बाबा का चंदन रूप से श्रृंगार किया गया था. दूसरे दिन बाबा ने शेष नाग का रूप धारण किया था. बुधवार को यानी की शिवनवरात्र के तीसरे दिन बाबा जटाओं को खोल निराकार से साकार रूप में आए थे, और घटाटोप रूप में दर्शन दिए थे. वहीं गुरुवार को बाबा का छबिना रूप में श्रृंगार किया गया था. आज भी भगवान को विभिन्न प्रकार के भोग लगाए गए और हर रोज की तरह शिव पार्वती को कटरा, मेखला, दुपट्टा, मुकुट, मुंड माल छत्र आदि भी अर्पित किया गया. (Shivnavratra festival in Ujjain)