.

जुगाड़ से बनाया गिटार और बन गया लोकल सुपर स्टार, वीडियो में देखें कैसे एक डिब्बे से हर धुन निकालने में माहिर हैं मुंशी Published on: 28 minutes ago

Koo_Logo Versions

शहडोल। उमरिया जिले के नौरोजाबाद में रहने वाले मुंशी इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं. उन्होंने तार और डंडा लगाकर एक ऐसा गिटार तैयार किया, जो उनके लिए कमाई का साधन बन गया है. शहडोल जिले के गांव-गांव में जाकर मुंशी मनमोहक फिल्मी गाने गाकर और उनकी धुन निकालकर अपना जीवन यापन करते हैं. मुंशी इसे लोकल गिटार बताते हैं, और उसमें उनकी साधना ऐसी की किसी भी फिल्म की धुन निकालना हो या मनमोहक गाना गुनगुनाना हो, उसमें उनको महारथ हासिल है. उनकी कला को सुनकर कोई उन्हें पैसे देता है, तो कोई चावल. (Local Super Star in Shahdol) (Unique guitar made with strings and sticks in shahdol)