.

Liquor shops protest in Madhya Pradesh: शराब दुकान का महिलाओं ने किया विरोध, आग के हवाले किए बैनर पोस्टर Published on: 2 hours ago

छिंदवाड़ा। रिहायशी इलाकों में शराब दुकाने खोले जाने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है. महिलाएं अब इसके विरोध में खुलकर सामने आ रही हैं. हाल ही के दिनों में राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां महिलाओं ने शराब दुकान खोलने का विरोध किया है. सोमवार को छिंदवाड़ा के पातालेश्वर में रिहायशी इलाके से शराब दुकान हटाने को लेकर महिलाओं ने शराब दुकान के सामने आंदोलन किया. दुकान हटाने को लेकर आक्रोशित महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए दुकान के बैनर फाड़ दिए और उन्हें आग के हवाले कर दिया. आंदोलन कर रही महिलाओं ने बैनर पर लिखे ठेकेदार को यह चेतावनी भी दी यहां शराब के दुकान नहीं खुलेगा, अगर दुकान खोली गए तो उग्र आंदोलन होगा. यहां पहले भी आदर्श नगर और खजरी से शराब दुकान हटाने को लेकर महिलाओं ने आंदोलन किया था. (Women protest against liquor shop in Chhindwara) (Liquor shops protest in Madhya Pradesh)