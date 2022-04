.

आग का तांडव: भीषण गर्मी में आग से मच रही तबाही, 60 से 70 एकड़ में लगी आग Published on: 33 minutes ago

बैतूल। एमपी में सूरज के तेवर तीखे हैं. प्रदेश के सभी जिलों में अब आसमान से आग बरस रही है. वहीं भीषण गर्मी की वजह से लगातार आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. मुलताई क्षेत्र के सावंगी गांव में रविवार दोपहर एक खेत में भीषण आग लग गई. गेहूं कटाई के बाद नरवाई बची थी जिसमें आग लग गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. वहीं आग लगने से लगभग 60 से 70 एकड़ में 5 किसानों का पशु चारा और एक किसान के पाइप जल गए. इसके साथ ही 10 बड़े आम के पेड़ और लकड़ी भी जल गई. (Fire in wheat farm betul) (Fire caused by scorching heat in Betul)