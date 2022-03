.

किराना गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक Published on: 36 minutes ago

Koo_Logo Versions

अनूपपुर। कोतमा नगर में किराना दुकान के गोदाम में भीषण आग लग गई. घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. कोतमा के वार्ड नंबर 8 में स्थित मुकेश अग्रवाल के गोदाम में आग लग गई. संचालक का दावा है कि आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है. वहीं नगर पालिका के दमकल और पुलिस विभाग की टीम ने मिलकर आग पर काबू पाया है. गोदाम में लाखों रुपए के सूखे आम और रार (ज्वलंतशील पदार्थ) रखा हुआ था. इसपर आग का तिनका पड़ जाने से आग और भीषण हो गई. हालांकि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. पुलिस इस मामले में जांच कर रही है. (Fire In Grocery Store Warehouse in anuppur) (fire broke out in grocery godown in anuppur)