राजू श्रीवास्तव की यादें: आगरा वालों को आखिरी बार यूं गुदगुदा गए थे कॉमेडी किंग Published on: 2 hours ago

आगरा: कॉमेडी किंग और हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव निधन (Comedian Raju Srivastava no more) से आगरा के लोगों में मायूसी है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव ने आखिरी बार आगरा की जनता को खूब गुदगुदाया था. जी हां शिल्पग्राम के मुक्ताकाशी मंच (Muktakashi Manch of Shilpgram) में 28 मई को जब मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हंसी-ठिठोली की महफिल सजी थी तब दर्शक खुशी से उछल पड़े थे. इस दौरान राजू श्रीवास्तव ने मंच और माइक संभालते ही अपने चिर परिचित अंदाज में बॉलीवुड फिल्मों के तमाम गीतों पर चुटकी ली थी. इसके साथ ही उन्होंने जेल में बंद आसाराम बापू पर भी तंज कसा था. इतना ही नहीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की कोरोना के दौरान की कॉलर ट्यून पर भी खूब चुटकी ली थी, इससे दर्शक हंस-हंसकर लोटपोट हो गए थे.