शहडोल में हाथियों का आतंक, 3 दिनों में 5 लोगों को कुचला, नाइट विजन ड्रोन कैमरे से हो रही निगरानी Published on: 1 hours ago

शहडोल। एमपी के शहड़ोल अनूपपुर रेंज में कुछ दिनों से गजराज का आतंक जारी है. जयसिंहनगर वनपरिक्षेत्र में एक बार फिर हाथियों ने जमकर आतंक मचाया है. 9 हाथियों के इस दल ने कई कच्चे घरों को तोड़ दिया है. हाथियों का यह दल मासियारी गांव में पिछले पांच दिन से डेरा जमाए हुए है. अधिकारियों का कहना है कि महुआ की महक और पके हुए फूल के चलते हाथियों का दल आगे नहीं जा रहा है. संजय रिजर्व टाइगर से आया हाथियों का दल अब तक 5 ग्रामीणों को कुचल कर मौत के घाट उतार चुका है. रात में गावों में घुसकर आतंक मचाने के कारण वन विभाग अब नाइट विजन ड्रोन कैमरे की मदद से हाथियों के मूवमेंट की निगरानी करेगी. डीएफओ गौरव चौधरी ने कहा कि उत्तर वन मंडल में जो हाथियों का मूवमेंट चल रहा है, ये अमझोर और जयसिंहनगर परिक्षेत्र में है. डीएफओ का कहना है कि टीम बनाकर हाथियों के हर मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही है. एक टीम 9 हाथियों के इस ग्रुप को फॉलो कर रही है जबकि दूसरी टीम आगे रहती है जो हाथियों का मूवमें गांव की तरफ होने पर गांव वालों को अलर्ट कर देती है. (Terror of elephants in Shahdol) (night vision drone camera in Shahdol forest) (elephant movement monitored in Shahdol)