.

केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस के एसी कोच से गिरा बुजुर्ग, RPF ने बचाई जान, अस्पताल में भर्ती Published on: 1 hours ago

बैतूल। घोड़ाडोंगरी बरबतपुर रेलवे स्टेशन के बीच शनिवार को केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस के एसी कोच से एक बुजुर्ग यात्री पटरी पर गिर गया. इसकी वजह से उसे गंभीर चोटें आईं हैं. सुबह करीब 8 बजे जब लोगों ने पटरी किनारे पड़े बुजुर्ग को घायल अवस्था में पड़ा देखा तो घोड़ाडोंगरी आरपीएफ को इसकी सूचना दी. जिसके बाद मौके पर पहुंचे स्टाफ ने घायल को बाइक से ही अस्पताल पहुंचाया. यहां बुजुर्ग यात्री का इलाज जारी है. (Elderly fallen from AC coach in Betul) (Elderly fallen from AC coach of Kerala Superfast Express)